رئيس البرلمان الليبي يعلن النفير العام ردا على تهديدات تركيا

2019/07/01 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي، يأتي ذلك

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