2019/07/01 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ورطة ترامب إسماعيل الشريف الدستور الاردنية لطالما آمنت خاصة بعد الحرب غير المبررة على العراق ونهب ليبيا بأن كوريا الشمالية ستستمر في بناء ترسانتها النووية على الرغم من التهديدات الغربية وحتى العقوبات الصينية – بول كيتنج، رئيس وزراء سابق لأستراليا منذ أن وصل ترامب إلى سدة البيت الأبيض وهو يصعّد ضد إيران، فهاجم أولا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).