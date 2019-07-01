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شاهد بالفيديو.. ما هو لغز الــ16 الف دونم من اراضي محيط مطار بغداد التي احيلت الى شركة اجنبية في ظروف غامضة


شاهد بالفيديو.. ما هو لغز الــ16 الف دونم من اراضي محيط مطار بغداد التي احيلت الى شركة اجنبية في ظروف غامضة
2019/07/01 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: mDVB6RPJA34

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