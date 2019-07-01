كيف يتعايش الإيرانيون مع المصاعب الاقتصادية المتزايدة؟

2019/07/01 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد متناقض تقف المواطنة الإيرانية فرشته أمام بائع الفواكه في أحد الأحياء الشعبية جنوبي العاصمة طهران تستفسر عن سعر الفواكه التالفة

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