متظاهرون يضرمون النار في مبنى حكومي جنوبي العراق

2019/07/01 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرم متظاهرون غاضبون الأحد النيران في مبنى الإدارة المحلية لأحد أقضية محافظة ذي قار جنوبي البلاد احتجاجا على تراجع الطاقة الكهربائية ونقص

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