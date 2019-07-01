2019/07/01 | 01:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رويترز: أردوغان يقول إنه سيتم تسليم صواريخ إس -400 الروسية في غضون عشرة أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/01 | 01:22.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: أردوغان يقول إنه سيتم تسليم صواريخ إس -400 الروسية في غضون عشرة أيام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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