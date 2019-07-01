موجة الحر تجبر فرنسا على اغلاق 4 الاف مدرسة

2019/07/01 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن رئس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه تم إغلاق 4 آلاف مدرسة بسبب موجة الحر الشديدة وغير الطبيعية التي تجتاح البلاد.

وقال فيليب بعد

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