مصرف الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بدون كفيل

2019/07/01 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

اطلق مصرف الرافدين، أمس الأحد، قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف، أنه «تقرر منح قروض السيارات وبدون كفيل للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك ضمن المشروع الوطنيللأقساط».

ودعا المصرف، المشمولين بتلك القروض الى «مراجعة اقرب فرع للمصرف والتقديم عليها».

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