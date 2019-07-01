وزير الصناعة والمعادن يبحث مع مستشار وزارة الدفاع سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين

2019/07/01 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع الفريق هادي الزاملي أمكانية التعاون والتنسيق بين الوزارتين وقدرة وزارة الصناعة والمعادن على تلبية احتياجات وزارة الدفاع من منتجاتها العسكرية.

وقد اكد الدكتور الجبوري خلال اللقاء حرص وزارة الصناعة والمعادن على تطوير منتجاتها من خلال افتتاح مشاريع وخطوط انتاجية جديدة وذلك بعقد شراكات ناجحة مع شركات عالمية رصينة يتيح لها الاطلاع والعمل وفق التكنلوجيا العالمية المتطورة في كافة المجالات الصناعية ولاسيما الصناعات الحربية مشيرا الى ان الوزارة تتجه الان نحو تطوير صناعاتها الحربية حيث قامت مؤخرا بأفتتاح خطوط انتاجية جديدة لانتاج قنابر الهاون والعربات القتالية والطائرات المسيرة وفي النية توسيع صناعاتها الحربية لتشمل انتاج انواع جديدة من الاسلحة والعتاد الحربي لتلبية متطلبات المؤسسة الامنية ولتأكيد هويتها الصناعية وفي كافة المجالات.

من جانبه اعرب مستشار وزارة الدفاع الفريق هادي الزاملي عن امله بزيادة التعاون والتنسيق بين الوزارتين مؤكدا دعم وزارة الدفاع لوزارة الصناعة مبينا احتياجات وزارة الدفاع من المنتجات العسكرية ومشددا على اهمية ان يكون الانتاج مطابقا للمواصفات العالمية المعتمدة.

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