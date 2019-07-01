تركيا تعتزم اعادة قنصلياتها للمساهمة باعمار العراق

2019/07/01 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكدت تركيا عزمها اعادة افتتاح قنصلياتها في العراق للمساهمة في اعادة اعماره.وذكر بيان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري لمكتب نصار الربيعي انه التقي بالسفير التركي حيث بين عوم بلاده على المساهمة في اعادة اعمار العراق.

وتابع باننا سنباشر بالعمل نحو افتتاح القنصلية العامة في النجف الأشرف بعد اعادة عمل القنصليات العامة في كل من البصرة والموصل قريبا

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