2019/07/01 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد الشعبي : تفكيك اربع عبوات ناسفة في اطراف خانقين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي : تفكيك اربع عبوات ناسفة في اطراف خانقين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي : تفكيك اربع عبوات ناسفة في اطراف خانقين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي : تفكيك اربع عبوات ناسفة في اطراف خانقين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).