2019/07/01 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد جنديين بانفجار عبوة ناسفة في تلعفر

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