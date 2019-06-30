2019/07/01 | 01:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. غالب الزملي - 2019/6/30) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p0Qk0KCQJuo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. غالب الزملي - 2019/6/30) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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