2019/07/01 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p0Qk0KCQJuo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. غالب الزملي - 2019/6/30) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. غالب الزملي - 2019/6/30) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).