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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي في محيط دمشق


الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي في محيط دمشق
2019/07/01 | 01:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أكد مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأج...

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