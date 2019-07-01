2019/07/01 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي في محيط دمشق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي في محيط دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).