ملاحظات على محاولة إغتيال الوزير اللبناني

2019/07/01 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صالح الغريب الذي نجا من محاولة اغتيال مساء الأحد في لبنان، هو أحد الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية في الحکومة اللبنانية.

يُعتبر الغريب من

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