2019/07/01 | 01:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أفاد مصدر في شرطة محافظة المثنى، أمس الاحد، بغرق 3 مراهقين في احد الانهار الفرعية.
وقال المصدر أمس الاحد (30 حزيران 2019) ان “مساء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تروي الحدث.. نهر في السماوة يبتلع 3 مراهقين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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