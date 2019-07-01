الشرطة تروي الحدث.. نهر في السماوة يبتلع 3 مراهقين

2019/07/01 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر في شرطة محافظة المثنى، أمس الاحد، بغرق 3 مراهقين في احد الانهار الفرعية.

وقال المصدر أمس الاحد (30 حزيران 2019) ان “مساء

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