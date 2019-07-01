الحزب الشيوعي العمالي العراقي - اطلقوا سراح المحتجين فوراً!

2019/07/01 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي امتداداً لممارساتها القمعية والاجرامية، قامت السلطة المليشياتية الحاكمة في مدينة البصرة اليوم باعتقال العشرات من ناشطي الحركة الاحتجاجية الذين كانوا معتصمين في ساحة عبد الكريم قاسم في المدينة.وكان من بين المعتقلين الاسماء التالية:1- علي حسين فالح2- عباس فهد قاسم 3- عباس علي محسن4- سيف عادل ابراهيم5- علي اياد احمد6- علي جاسم محمد7- علي جاسب قاسملم تكن جريرة هؤلاء ال......

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