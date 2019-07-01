أبرز أحداث أمس الاحد من

2019/07/01 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نائب يتحدث عن “أزمة مذهب وزير الدفاع”: سني أم شيعي؟!

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إجراءات “خمس نجوم” للإطمئنان على سلامة “قريب” عالية نصيف من التعذيب

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عبد المهدي يبحث مع

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