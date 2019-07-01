أفتتاح مطار في الصين صممته المهندسة العراقية زها حديد

2019/07/01 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انتهت رسميا أعمال بناء مطار “داكسينغ” العملاق في بكين، والذي صممته المهندسة العراقية الراحلة، زها حديد، حيث من المرتقب افتتاحه في 30 أيلول

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