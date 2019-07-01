ننسى ولا ينسون!جنرال عراقي يقسم بالله ان المارينز الامريكي لم يقتل الطفل المصلاوي ترجمة خولة الموسوي

2019/07/01 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة اسيوشتد برس الامريكية ان جنرالا عراقيا اقسم امام محكمة امريكية في سان دييغو ان المارينز الامريكي رئيس العمليات الخاصة إدوارد غالاغر لم يقتل الطفل المصلاوي عام 2017 وقال الجنرال العراقي ان الطفل المصلاوي مات لوحدة فيما اظهرت المحكمة صورا للمارينز وهو يحمل سكينة صيد ويمسك القتيل من شعره وهو قتيل

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