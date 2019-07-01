الحشد الشعبي يخلي مواقعه في سوريا وداعش الارهابي يعترف بقتل عناصر فيلق بدر في ديالى

2019/07/01 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الوطن السورية ان عناصر من قوات “الحشد الشعبي” العراقي اخلت موقعاً لها بجانب مدرسة علي بن أبي طالب في مدينة البوكمال، واتجهت إلى منطقة الهري على الحدود السورية العراقية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة”.واضافت أن هذه التحركات جاءت “بتنسيق كامل مع الجيش السوري، حيث تركت القوات الحليفة المنطقة الممتدة بين مدرسة علي...

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