امانة الوزراء تتسلم طلب البصريين باعلان الإقليم.. وابناء المحافظة: لن نصبر على حكومة لا تفرض هيبتها

2019/07/01 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، الأحد 30 حزيران 2019، عن تسليم طلب تحويل المحافظة إلى إقليم، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما اكد عضو مجلس البصرة كريم المالكي، السبت 29 حزيران 2019، ان ابناء البصرة لن يصبروا على حكومة لا تفرض هيبتها.

وقال البزوني في بيان ، إن “الحكومة الاتحادية والمحافظات الوسطى، وكل من لديه نفس مركزي، لا تريد إقامة إقليم البصرة، والأمور القانونية بطلب التحويل تجري وفق السياق القانوني”.

وأضاف البزوني أن “هناك متابعة للخطوات الخاصة بتحويل المحافظة إلى إقليم، والبصرة ستحصل على مبتغاها بهذا الشأن في هذه الفترة أو مستقبلا”.

وتابع البزوني، “لا ننتظر من أحد أن يعطف علينا، خاصة بعد أن قام مكتب رئيس الوزراء بإرسال طلب مجلس المحافظة إلى أمانة مجلس الوزراء لغرض النظر فيه”.

وقال عضو مجلس البصرة كريم المالكي، في تصريح ان “مشاكل البصرة مزمنة منذ سنوات وهي في تظاهرات مستمرة”، مبينا ان “الحكومة المحلية لم تتمكن من حل مشاكل وقضايا البصرة”، ومؤكد على ان “البصرة ذاهبة باتجاه تأسيس اقليم ولن تتنازل عن ذلك”.

واضاف المالكي ان “المشكلة موجودة في النظام السياسي الحالي وكيفية ادارة البلد”، مشيرا الى ان “المتظاهرين يطالبون اليوم بحقوق مشروعة بينها فرص عمل”.

وتابع المالكي ان “رئيس الوزراء السابق زار سابقا البصرة واطلق 10 الاف درجة وظيفية لابنائها وعند عودته لبغداد لم نر شيئا”، موضحا ان “اسباب التاخر في تلبية مطالب المتظاهرين هو النظام الاتحادي”.

واشار الى “اننا لن نصبر على هذه الحكومة التي لا تفرض هيبتها وارادتها”، مؤكدا “اننا ذاهبون باتجاه اقليم البصرة، وسيشرع البصريون في اجراءات تأسيس اقليمهم”.

يذكر أن مسيرات ضخمة جابت في الأشهر الماضية أغلب المناطق في محافظة البصرة، لدعم مطلب تحويلها إلى إقليم، كما رفع مواطنون علما جديدا وصفوه براية الإقليم بعد قيامه في المستقبل.

ويعتبر مراقبون أن تحويل محافظة البصرة إلى إقليم هو خطوة أولى لرسم كيان جديد في العراق، فيما يرى المطالبون بإنشائه أن الخطوة لن تؤثر على وحدة العراق.

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