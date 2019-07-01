محمد إنفي - حين يصبح العمل الخيري قناعا للفساد

2019/07/01 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي حين يصبح العمل الخيري قناعا للفسادمحمد إنفيللعمل الخيري أو الإحساني أهداف إنسانية نبيلة تتمثل في مد يد العون لكل من هو محتاج؛ وذلك، من خلال تقديم مساعدات معينة، كالغذاء والدواء واللباس والمال وغير ذلك.وفي ديننا الحنيف، يتم التقرب إلى الله بمثل هذا العمل ابتغاء مرضاته.فالمحسن أو المتعاطي للعمل الخيري لا ينتظر، مبدئيا، من عمله إلا الثواب، ولا شيء غير ذلك؛ أو هكذا يجب أن يكون.لكن......

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