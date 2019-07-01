غرق ثلاثة أشخاص في السماوة بينهم شقيقان

2019/07/01 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة المثنى، اليوم الاحد، بغرق ثلاثة اشخاص بينهم شقيقان.

وقال المصدر ان ثلاثة أشخاص غرقوا في النهر بمنطقة الداحرة، منهم شقيقان.

واضاف المصدر ان السلطات المختصة نقلت الغرقى الى دائرة الطب العدلي.

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