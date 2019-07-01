2019/07/01 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهوة ياسر عرفات تنال الماجستيرفاليتا- نالت زهوة ابنة الرئيس الراحل ياسر عرفات شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة باريس للعلوم السياسية.وشهد حفل التخرج وجود مقعد فارغ وضعت عليه كوفية الشهيد الراحل ياسر عرفات.بينما حضر العديد من الشخصيات الفلسطينية حفل التخرج.وكتبت ريموندا الطويل جدة زهوة عبر فيسبوك “تهانينا للحفيدة زهوة ولوالدتها سهى التي ذرفت دموع الفرح لنجاح زهوة، والألم العميق والحزن لفقدان الوالد”.يشار إلى أن زهوة من مواليد 1995 وهي الابنة الوحيدة للزعيم الراحل عرفات.وقد عاشتا في تونس لسنوات.وشارك مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ممثلاً عن الرئيس، بحفل تخريج زهوة عرفات.وقال خوري إن “الاهتمام بابنة رمز وقائد الشعب الفلسطيني ياسر عرفات يأتي وفاء لإرث الشهيد أبو عمار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زهوة ياسر عرفات تنال الماجستير) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زهوة ياسر عرفات تنال الماجستير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).