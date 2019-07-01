2019/07/01 | 06:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس كربلاء يوضح حقيقة طلب الاستقالة لثلاثة اعضاء اوضح مجلس محافظة كربلاء حقيقة تقديم طلب الاستقالة من قبل ثلاثة اعضاء في المجلس.وذكر بيان للمجلس، تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن ثلاثة أعضاء من مجلس محافظة كربلاء المقدسة قدموا طلب استقالة الى رئاسة مجلس المحافظة، وهنا نود ان ننفي نفياً قاطعاً هكذا معلومات واخبار".واكد انه" لم يرد اي طلب استقالة من اي عضو مجلس محافظة لغاية الآن".

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