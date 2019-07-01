الاحتباس الحراري في القطب الشمالي يؤثر على العالم بأسره

2019/07/01 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 0 20 يسبب تغير المناخ العالمي على كوكب الأرض يزداد ذوبان الجبال الجليدية في القطب الشمالي والجليد السرمدي.ويعتبر هذا الأمر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البشرية، والتي تؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية بيئية في أوروبا وأمريكا والصين والبلدان العربية وفي جميع أنحاء العالم.في هذا الإطار يقوم عدد من العلماء الروس من الجامعات المدرجة ضمن...

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