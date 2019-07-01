“تطبيقات سارقة”… اكتشاف يثير الذعر من هواتف “أندرويد”

2019/07/01 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 0 0 0 كشفت دراسة حديثة، ما وصفته بأنه اكتشاف يمكن أن يثير ذعر كل مستخدمي هواتف “أندرويد”، والذي يتمثل في وجود “تطبيقات سارقة” داخل متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”.وأشارت الدراسة التي أعدت بالتعاون مع جامعة سيدني الأسترالية، إلى أن متجر “غوغل بلاي” يحتوي على أكثر من ألفي تطبيق خطير يمكنه “سرقة البيانات” من المستخدمين، وفقا لما …

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