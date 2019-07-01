2019/07/01 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، إلى علاج جديد يخفف من مرض فقدان الذاكرة (الزهايمر)، المرتبط بالشيخوخة ويحسن الذاكرة.أظهر الباحثون أن الجمع بين الضوء والصوت يمكن أن يقلل من الأعراض المرتبطة بمرض الزهايمر ويحسن الوظائف الإدراكية للمريض.ووفقا للدراسة التي أجراها الدكتور لي هيوي تساي، ونشرها موقع “فيزيكس وورلد” أن الصوت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاج جديد للزهايمر من خلال الصوت والضوء وكالة الاستقلال.

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