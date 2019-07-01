فضول الأطفال: ماذا يحدث إذا انفجرت الشمس؟

2019/07/01 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتساءل طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، عن ما قد يحدث في حال انفجرت الشمس، وكيف تبدو الحياة بعد موت هذا النجم الذي يُضيء حياتنا.وللإجابة على سؤالها، يقول كريستوفر مانسر، باحث ما بعد الدكتوراه في الفيزياء الفلكية، بجامعة وارويك البريطانية إن “الشمس نجم، وعندما ينفجر نجم يعرف ذلك بـ”المستعر الأعظم” (Supernova)، وهذا النوع من الإنفجارات...

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