هزة ارضية تضرب منطقة في اقليم كوردستان (1)

2019/07/01 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية فجر اليوم الاثنين مناطق قرب قضاء دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وضربت الهزة التي بلغت قوتها 3.0 رختر وتبعد 16كم شمال غرب دربنديخان في الساعة 2.28:14 بالتوقيت المحلي.

هذا و لم يثبت الشعور بها لدى السكان الى حد الان.

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