برلماني: على الإقليم دفع ديون بغداد والبرلمان مقيد لاتفاقات القيادات السياسية

2019/07/01 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، إقليم كردستان بدفع ديون النفط لبغداد، فيما كشف عن تقيد مجلس النواب بسبب الاتفاقات السياسية.وقال الحداد في حديث مع مجموعة من الإعلاميين امس الاحد، ان” المعارضة حالة صحية وندعم وجودها لتصحيح العملية الديمقراطية ولابد من إقرار قانون يحمي دورها”.وأضاف” لا نستطيع ان نقول ان الإقليم غير...

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