انابیب نفط العراق في خطر والشرطة تضبط خرقا جديدا

2019/07/01 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، بأن مديرية شرطة نفط الجنوب افشلت مخططا آخر لعصابات تهريب النفط ومشتقاته....

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