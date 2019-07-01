الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتسلم طلب تحويل محافظة البصرة إلى إقليم

2019/07/01 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، جنوبي العراق، صباح البزوني امس الاحد، عن تسليم طلب تحويل المحافظة إلى إقليم، للأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقال البزوني في بيان صحفي، إن “الحكومة الاتحادية والمحافظات الوسطى، وكل من لديه نفس مركزي، لا تريد إقامة إقليم البصرة، والأمور القانونية بطلب التحويل تجري وفق السياق القانوني”.وأضاف أن “هناك متابعة للخطوات...

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