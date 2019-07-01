البرلمان يمدد عمل الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر

2019/07/01 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، عن تمديد الفصل التشريعي للمجلس لمدة شهر.وقال الحداد : ان” رئاسة البرلمان قررت تمديد الفصل التشريعي للمجلس لمدة شهر لتشريع القوانين واستكمال أخرى”.وأضاف انه” من المقرر ان ينتهي الفصل التشريعي لمجلس النواب يوم غد الاول من شهر تموز وبذلك التمديد ستكون عطلة البرلمان التشريعية في...

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