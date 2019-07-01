2019/07/01 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت المملكة السعودية امس الاحد، اقتحام سفارة البحرين في بغداد مؤخرا من قبل متظاهرين، ورحبت في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية المدين للحادث والذي وعد بمحاسبة المسؤولين عنه.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إعرابه عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له السفارة البحرينية من “أحداث مؤسفة”، مضيفا أن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدين اقتحام سفارة البحرين في بغداد وترحب بموقف حكومة العراق) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدين اقتحام سفارة البحرين في بغداد وترحب بموقف حكومة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).