احباط عملية ادخال بيض ورز مخالفة في منفذ الشلامجة

2019/07/01 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوة خاصة، عملية ادخال بيض ورز عبر منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت هيأة المنافذ الحدودية في بيان عن” ضبط شاحنة حمل قادمة من ايران محملة بمادتي “بيض مائد مع رز طعام” في منفذ الشلامجة الحدودي، من قبل ضباط شعبة البحث والتحري خارج الحرم الگمركي كانت معدة للتهريب للبلد”.واشارت الى انه” بعد الكشف والتدقيق تبين...

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