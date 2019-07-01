حصيلة قمع التظاهرات جنوبي العراق

2019/07/01 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت التظاهرات ضد الفقر والبطالة، في أقصى جنوب العراق، منذ يوم أمس، إلى قمع وحملات اعتقال طالت المشاركين فيها من بينهم ناشط بارز ومشهور، وسط غليان مستمر منذ الأسبوع الماضي، وتلويح من باقي المحافظات بالتضامن.واستخدمت الأجهزة الأمنية العراقية، الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين بمحافظة البصرة أغنى مدن البلاد بالنفط، جنوبا، في...

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