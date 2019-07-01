قائد شرطة ديالى: الفقر وراء 70 بالمئة من الجرائم

2019/07/01 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، ان 70 بالمئة من الجرائم في المحافظة يقف وراءها الفقر المدقع.وقال العبادي في بيان : ان ( الجرائم بمختلف عناوينها هناك اسباب رئيسية لوقوعها وخاصة لدى شريحة الشباب)، مبينا ان (70 بالمئة منها دوافعها بالأساس الفقر والعوز المادي ) .واضاف العبادي ، ان ( الفقر...

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