2019/07/01 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط دمشق وحمص.وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان في محيط ريف دمشق، وريف حمص الغربي وتمكنت من إسقاط عدد منها.وأوردت الإخبارية السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتداء “إسرائيلي”على مناطق سورية و الدفاعات الجوية تتصدى النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتداء “إسرائيلي”على مناطق سورية و الدفاعات الجوية تتصدى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتداء “إسرائيلي”على مناطق سورية و الدفاعات الجوية تتصدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).