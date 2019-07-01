2019/07/01 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ياسمين رئيس تستأنف تصوير "لص بغداد"تستأنف الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "لص بغداد"، الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، استعداداً لطرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد توقف التصوير لفترة طويلة بسب انشغال بطل العمل بمسلسله الرمضاني الماضي "هوجان".فيلم "لص بغداد" يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام كل من: فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين.وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، ومن إنتاج "سينرجي فيلمز".

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