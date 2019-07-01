الشرطة السودانية تواجه المتظاهرين بالغاز المسيّل للدموع

2019/07/01 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة السودانية تواجه المتظاهرين بالغاز المسيّل للدموعخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع امس في تظاهرات للمطالبة بحكم مدني، في وقت ردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيّل للدموع في 3 أحياء من الخرطوم.وشكلت التظاهرة «المليونية» اختباراً لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في 3 حزيران (يونيو) الجاري، وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» المتظاهرين في الخرطوم للتوجه إلى القصر الجمهوري.وقال التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات في هذا السودان، في بيان نشره على حسابه على «تويتر»: «ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري.ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان».واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة بحري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون» «حكم مدنيّ حكم مدني!»، كما أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد، بحسب ما أفاد شهود.وتأتي التظاهرة الجديدة، في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.ودعا الاتحاد الاوروبي وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية قادة الجيش لتفادي العنف.

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