مصرف الرافدين يطلق قروض السيارات بشروط ميسرة

2019/07/01 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين ، قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين عن طريق البطاقة الإلكترونية ومن دون كفيل.وأفاد بيان للمصرف , أنه تم ” إطلاق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين عن طريق البطاقة الإلكترونية ومن دون كفيل”.ودعا البيان , إلى “زيارة أحد فروع المصرف للتقديم عليها، وللتأكد من شمولك بالقرض ادخل على الرابط التالي: www.qicard.net/pla”.

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