نجدة بغداد تلقي القبض على متعاطي مخدرات

2019/07/01 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت دوريات نجدة بغداد القبض على شخص يتعاطى مخدرات.

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