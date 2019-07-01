خاص بالعهد نيوز.. مقتل 4 دواعش وتدمير وكرا ونفق سري مفخخ غربي الانبار

2019/07/01 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار شعيب برزان العبيدي، عن مقتل 4 من مجرمي داعش بحملة دهم وتفتيش في القاطع الغربي للمحافظة.

وقال لوكالة

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