مجلس الانبار لـ

2019/07/01 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مجلس محافظة الانبار، عن ارتفاع مخيف في نسبة الامراض السرطانية في عموم مدن المحافظة مطالبا الحكومة المركزية والمنظمات الانسانية بالعمل على كشف

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