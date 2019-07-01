انفجار قوي يهز وسط كابل

2019/07/01 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هز انفجار قوي صباح الاثنين وسط العاصمة الأفغانية كابل، على ما افادت وكالة فرانس برس، من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرامرز إن “الانفجار وقع بالقرب من منطقة محمود خان وسط العاصمة”.وأشار المتحدث إلى أنه حتى الآن من غير الواضح طبيعة […]

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