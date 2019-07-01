2019/07/01 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ، بأن مديرية شرطة نفط الجنوب أفشلت مخططاً آخر لعصابات تهريب النفط ومشتقاته.وقال المصدر ، إن ” فوج شرطة نفط غرب الرميلة واثناء قيام الدورية بمسح ميداني على الأنبوب الناقل للنفط الأسود لوحظ وجود صمام مربوط على الأنبوب عدد (٢) من محطة اللحيس الى محطة Ps1 في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنابیب النفط في خطر ..



والشرطة تفشل مخططاً لتهريب النفط النعيم نيوز.

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