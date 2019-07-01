تقرير: بريطانيا ترسل جنودا قصّر للقتال في العراق

2019/07/01 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت تقارير وتصريحات لوزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا جندت أطفالا لم تتجاوز أعمارهم 17 سنة وأرسلتهم للقتال في أفغانستان والعراق.وفي إطار حرية الوصول إلى المعلومة كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن إرسال أطفال في السابعة عشرة من العمر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل خطأ وانتهاكا لالتزام المملكة المتحدة بقوانين الأمم المتحدة.وبحسب صحيفة […]

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