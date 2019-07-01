سعيد علام - 30 يونيه وفن صناعة الغضب !

2019/07/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام الجميع، "اسلاميين ومدنيين"، يختلفوا على كل شئ الا شئ واحد اتفقوا عليه، الا وهو، انه فى جانب واحد على الاقل، من مظاهرات 30 يونيه 2013، كان هناك تعبيراً عن غضب شعبى تجاه اخطاء ارتكبها الرئيس مرسى وجماعته خلال السنه البائسة التى من المفترض انهم حكموا خلالها مصر، لقد جاء اعتراف الاخوان الخجول، تحت ضغط 30 يونيه الهائل.مفهوم طبعاً ان يهتز الانسان بشده، عندما يتعرض الى هزه عنيفة ناج......

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